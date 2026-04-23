Україна стала важливим партнером для Польщі: експорт зріс на 75%, інвестиції – $232 млн

Після початку повномасштабної війни Україна стала ключовим економічним партнером Польщі на Сході: польський експорт зріс на 75%, а обсяг інвестицій у 2024 році сягнув 232 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Польський економічний інститут (PIE).

За оцінками аналітиків, частка України в польському експорті зросла на 75% — з близько 2% до 3,5%, а в окремі періоди сягала навіть 5%. У 2024 році обсяг польського експорту в Україну перевищив 13 млрд євро, що більш ніж удвічі більше за довоєнний рівень.

Після 2022 року Польща суттєво змінила географію своїх економічних зв’язків. Україна фактично стала головним партнером на східному напрямку, витіснивши Росію з ключових позицій.

Частка РФ у польському експорті впала з майже 3% до 0,5%.

Польський бізнес також переорієнтував інвестиції:

$268 млн інвестовано у країни регіону у 2024 році

$232 млн із них — в Україну

$335 млн капіталу виведено з Росії після 2022 року

Загальний обсяг польських інвестицій у 12 країнах регіону становить близько $1 млрд, і майже половина вже припадає на Україну.

Польські компанії вкладають кошти переважно в:

будівельні матеріали

фінансовий сектор

меблеву промисловість

легку промисловість

Аналітики зазначають, що Польща фактично перебудувала економічні зв’язки зі Сходом, замінивши Росію Україною. Україна поступово стає не лише ринком збуту, а й центром інвестиційної активності, зокрема в контексті післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, за підсумками січня–березня 2026 року імпорт в Україну перевищив експорт більш ніж удвічі — $23,4 млрд проти $10,1 млрд. Польща входить до трійки ключових торговельних партнерів як за імпортом, так і за експортом.