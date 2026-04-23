Украина стала важным партнером для Польши: экспорт вырос на 75%, инвестиции – $232 млн

Польский экспорт в Украину вырос на 75% после 2022 года, Украина стала ключевым партнером / Depositphotos

После начала полномасштабной войны Украина стала ключевым экономическим партнером Польши на Востоке: польский экспорт вырос на 75%, а объем инвестиций в 2024 году составил 232 млн долларов.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Польский экономический институт (PIE).

По оценкам аналитиков, доля Украины в польском экспорте выросла на 75% - с около 2% до 3,5%, а в отдельные периоды достигала даже 5%. В 2024 году объем польского экспорта в Украину превысил 13 млрд евро, что более чем вдвое больше довоенного уровня.

После 2022 г. Польша существенно изменила географию своих экономических связей. Украина фактически стала главным партнером на восточном направлении, вытеснив Россию из ключевых позиций.

Доля РФ в польском экспорте упала почти с 3% до 0,5%.

Польский бизнес также переориентировал инвестиции:

  • $268 млн инвестировано в страны региона в 2024 году
  • $232 млн из них — в Украине
  • $335 млн капитала выведено из России после 2022 года

Общий объем польских инвестиций в 12 странах региона составляет около $1 млрд, и почти половина уже приходится на Украину.

Польские компании вкладывают средства преимущественно в:

  • строительные материалы
  • финансовый сектор
  • мебельную промышленность
  • легкую промышленность

Аналитики отмечают, что Польша фактически перестроила экономические связи с Востоком, заменив Россию на Украину. Украина постепенно становится не только рынком сбыта, но и центром инвестиционной активности, в частности, в контексте послевоенного восстановления.

Напомним, по итогам января-марта 2026 года импорт в Украину превысил экспорт более чем вдвое - $23,4 млрд против $10,1 млрд. Польша входит в тройку ключевых торговых партнеров как по импорту, так и по экспорту.

Лариса Крупко