В январе-марте импорт Украины превысил экспорт более чем вдвое

Товарооборот Украины за январь-март 2026 составил $33,5 млрд. За отчетный период импорт товаров в Украину составил $23,4 млрд, тогда как экспорт — $10,1 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Облагаемый импорт составил $16,2 млрд, или 69% общего объема ввозимых товаров. Средний уровень налоговой нагрузки на 1 кг налогооблагаемого импорта – $0,54.

Наибольшие объемы импорта за этот период пришлись на Китай – $6,3 млрд, Польшу – $2,2 млрд и Турцию – $1,6 млрд.

Основными направлениями экспорта из Украины были Польша – $1,1 млрд, Турция – $840 млн и Германия – $659 млн.

В структуре импорта 71% приходятся на три ключевые категории товаров: машины, оборудование и транспорт ($9,5 млрд), топливно-энергетические товары ($3,8 млрд) и продукция химической промышленности ($3,4 млрд).

В ходе таможенного оформления этих групп товаров в бюджет было направлено 53,9 млрд грн (машины и транспорт), 77,3 млрд грн (топливно-энергетические товары) и 28,2 млрд грн (химическая продукция), что соответственно составляет 26%, 37% и 13% поступлений таможенных платежей.

В тройку крупнейших экспортных категорий вошли продовольственные товары - $6,3 млрд, металлы и изделия из них - $929 млн, а также машины, оборудование и транспорт - $848 млн.

За три месяца 2026 года поступления от вывозной пошлины при экспорте товаров составили 509,5 млн. грн.

