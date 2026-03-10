Запланована подія 2

Імпорт переважає над експортом: товарообіг України в 2026 році вже перевищив $21 млрд

контейнер, кран
Імпорт до України склав $14,8 млрд, експорт — $6,5 млрд / Freepik

За перші два місяці 2026 року товарообіг України досяг $21,3 млрд. Імпорт склав $14,8 млрд, а експорт - $6,5 млрд. Основні постачальники: Китай, Польща та Туреччина. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Митні платежі та товарообіг

Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $14,8 млрд, а експортували – на $6,5 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $5,2 млрд, що становить 78% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2026 року склало 0,54 дол/кг.

Протягом січня–лютого 2026 року обсяги зовнішньої торгівлі України склали $14,8 млрд імпорту та $6,5 млрд експорту. Зокрема, оподаткований імпорт досяг $5,2 млрд, що становить 78% від загальної вартості ввезених товарів. Податкове навантаження на кожен кілограм оподаткованого імпорту у цей період становило $0,54.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари - $4 млрд; 
  • метали та вироби з них - $589 млн; 
  • машини, устаткування та транспорт - $532 млн.

У січні-лютому 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 318,5 млн грн

Фото: Держмитслужба

Нагадаємо, попри виклики повномасштабної війни, митні надходження до бюджету України у 2025 році зросли на 21%. Держмитслужба забезпечила 716,1 млрд грн платежів, що на 124,4 млрд грн більше, ніж торік. 

Автор:
Ольга Опенько