Імпорт переважає над експортом: товарообіг України в 2026 році вже перевищив $21 млрд
За перші два місяці 2026 року товарообіг України досяг $21,3 млрд. Імпорт склав $14,8 млрд, а експорт - $6,5 млрд. Основні постачальники: Китай, Польща та Туреччина.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.
Митні платежі та товарообіг
Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $14,8 млрд, а експортували – на $6,5 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $5,2 млрд, що становить 78% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2026 року склало 0,54 дол/кг.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - $4 млрд;
- метали та вироби з них - $589 млн;
- машини, устаткування та транспорт - $532 млн.
У січні-лютому 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 318,5 млн грн
Нагадаємо, попри виклики повномасштабної війни, митні надходження до бюджету України у 2025 році зросли на 21%. Держмитслужба забезпечила 716,1 млрд грн платежів, що на 124,4 млрд грн більше, ніж торік.