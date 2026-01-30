Запланована подія 2

Нафтопродукти та авто: які товари принесли найбільше митних надходжень у 2025 році

митниця
Митні надходження до бюджету України у 2025 році зросли на 21% / Depositphotos

Попри виклики повномасштабної війни, митні надходження до бюджету України у 2025 році зросли на 21%. Держмитслужба забезпечила 716,1 млрд грн платежів, що на 124,4 млрд грн більше, ніж торік. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Що наповнювало бюджет

Структура митних надходжень у 2025 році демонструє стабільність ключових товарних груп. Головним "донором" скарбниці залишаються нафтопродукти, які принесли 184,6 млрд грн.

До списку основних бюджетоформуючих товарів також увійшли:

  • нафтопродукти – 184,6 млрд грн;
  • автомобілі легкові – 56,6 млрд грн;
  • газ природний, гази нафтові – 23 млрд грн;
  • апарати електричні телефонні – 9,8 млрд грн;
  • інсектициди, гербіциди – 8,9 млрд грн;
  • вугілля кам'яне, антрацит – 8,4 млрд грн;
  • моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – 8,4 млрд грн;
  • трактори, за винятком тракторів товарної позиції 8709 – 7,5 млрд грн;
  • сигари, сигарили та сигарети, цигарки – 7,2 млрд грн;
  • частини та пристрої транспортних засобів – 7,1 млрд грн;
  • добрива з 2 - 3 поживними елементами – 7,1 млрд грн.

Значні кошти надійшли також від імпорту вугілля, вантажного транспорту та комплектуючих до авто.

 Надання пільг при імпорті

Паралельно з рекордом надходжень, держава суттєво розширила програму податкових преференцій. Загальний обсяг наданих пільг склав 327,3 млрд грн (на 42% більше, ніж у 2024 році).

Майже половина всіх пільг (46% або 151 млрд грн) припала на товари оборонного призначення. Іншими пріоритетними напрямами звільнення від мита стали:

  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для забезпечення виробництва на території України тютюнових виробів – 19,1% або 62,7 млрд грн;
  • звільнення зі сплати ввізного мита в рамках виконання угод "про вільну торгівлю" – 13% або 42,5 млрд грн; 
  • пільги при ввезенні електромобілів – 6,2% або 20,3 млрд грн;
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 7,2% або 23,6 млрд грн; 
  • інші пільги відповідно до законодавства – 8,4% або 27,4 млрд гривень.
Фото 2 — Нафтопродукти та авто: які товари принесли найбільше митних надходжень у 2025 році
Фото 3 — Нафтопродукти та авто: які товари принесли найбільше митних надходжень у 2025 році

Нагадаємо, за результатами 12 місяців 2025 року товарообіг України склав $125,1 млрд. Левову частку цього показника становив імпорт, на який витратили $84,8 млрд, тоді як українські експортери заробили для країни $40,3 млрд.

Автор:
Тетяна Бесараб