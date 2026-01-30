- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нефтепродукты и авто: какие товары принесли больше таможенных поступлений в 2025 году
Несмотря на вызовы полномасштабной войны, таможенные поступления в бюджет Украины в 2025 году выросли на 21%. Гостаможслужба обеспечила 716,1 млрд грн платежей, что на 124,4 млрд грн больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.
Что наполняло бюджет
Структура таможенных поступлений в 2025 году показывает стабильность ключевых товарных групп. Главным "донором" казны остаются нефтепродукты , которые принесли 184,6 млрд грн.
В список основных бюджетоформирующих товаров также вошли:
- нефтепродукты – 184,6 млрд грн;
- автомобили легковые – 56,6 млрд грн;
- газ природный, газы нефтяные – 23 млрд грн;
- аппараты электрические телефонные – 9,8 млрд грн;
- инсектициды, гербициды – 8,9 млрд грн;
- уголь каменный, антрацит – 8,4 млрд грн;
- моторные транспортные средства для перевозки грузов – 8,4 млрд. грн;
- тракторы, за исключением тракторов товарной позиции 8709 – 7,5 млрд грн;
- сигары, сигариллы и сигареты, сигареты – 7,2 млрд грн;
- части и устройства транспортных средств – 7,1 млрд. грн.;
- удобрения с 2 – 3 питательными элементами – 7,1 млрд грн.
Значительные средства поступили от импорта угля, грузового транспорта и комплектующих к авто.
Предоставление льгот при импорте
Параллельно с рекордом поступлений государство существенно расширило программу налоговых преференций. Общий объем предоставленных льгот составил 327,3 млрд. грн. (на 42% больше, чем в 2024 году).
Почти половина всех льгот ( 46% или 151 млрд грн ) пришлась на товары оборонного назначения . Другими приоритетными направлениями освобождения от пошлины стали:
- льготы на подакцизные товары (табак) для обеспечения производства на территории Украины табачных изделий – 19,1% или 62,7 млрд. грн;
- увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений "о свободной торговле" – 13% или 42,5 млрд грн;
- льготы при ввозе электромобилей – 6,2% или 20,3 млрд грн;
- льготы на товары по восстановлению и ремонту энергетической инфраструктуры – 7,2% или 23,6 млрд грн;
- другие льготы в соответствии с законодательством – 8,4% или 27,4 млрд. гривен.
Напомним, по результатам 12 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $125,1 млрд. Львиную долю этого показателя составил импорт, на который потратили $84,8 млрд, в то время как украинские экспортеры заработали для страны $40,3 млрд.