Нефтепродукты и авто: какие товары принесли больше таможенных поступлений в 2025 году

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, таможенные поступления в бюджет Украины в 2025 году выросли на 21%. Гостаможслужба обеспечила 716,1 млрд грн платежей, что на 124,4 млрд грн больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Что наполняло бюджет

Структура таможенных поступлений в 2025 году показывает стабильность ключевых товарных групп. Главным "донором" казны остаются нефтепродукты , которые принесли 184,6 млрд грн.

В список основных бюджетоформирующих товаров также вошли:

нефтепродукты – 184,6 млрд грн;

автомобили легковые – 56,6 млрд грн;

газ природный, газы нефтяные – 23 млрд грн;

аппараты электрические телефонные – 9,8 млрд грн;

инсектициды, гербициды – 8,9 млрд грн;

уголь каменный, антрацит – 8,4 млрд грн;

моторные транспортные средства для перевозки грузов – 8,4 млрд. грн;

тракторы, за исключением тракторов товарной позиции 8709 – 7,5 млрд грн;

сигары, сигариллы и сигареты, сигареты – 7,2 млрд грн;

части и устройства транспортных средств – 7,1 млрд. грн.;

удобрения с 2 – 3 питательными элементами – 7,1 млрд грн.

Значительные средства поступили от импорта угля, грузового транспорта и комплектующих к авто.

Предоставление льгот при импорте

Параллельно с рекордом поступлений государство существенно расширило программу налоговых преференций. Общий объем предоставленных льгот составил 327,3 млрд. грн. (на 42% больше, чем в 2024 году).

Почти половина всех льгот ( 46% или 151 млрд грн ) пришлась на товары оборонного назначения . Другими приоритетными направлениями освобождения от пошлины стали:

льготы на подакцизные товары (табак) для обеспечения производства на территории Украины табачных изделий – 19,1% или 62,7 млрд. грн;

увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений "о свободной торговле" – 13% или 42,5 млрд грн;

льготы при ввозе электромобилей – 6,2% или 20,3 млрд грн;

льготы на товары по восстановлению и ремонту энергетической инфраструктуры – 7,2% или 23,6 млрд грн;

другие льготы в соответствии с законодательством – 8,4% или 27,4 млрд. гривен.

Напомним, по результатам 12 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $125,1 млрд. Львиную долю этого показателя составил импорт, на который потратили $84,8 млрд, в то время как украинские экспортеры заработали для страны $40,3 млрд.