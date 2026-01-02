Запланована подія 2

Таможенная служба достигла наивысшего уровня поступлений в бюджет за все время действия военного положения

таможня
Таможня перечислила 75 млрд грн за декабрь / Государственная таможенная служба Украины

В декабре 2025 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 75 млрд грн таможенных платежей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Этот показатель превысил результаты предыдущего месяца (ноября) на 13,1 млрд грн и стал самым высоким показателем месячного уровня поступлений за все время действия военного положения.

Итоги 2025 года: рост на 21%

Положительная динамика наблюдается не только в декабре, но и в течение всего года.

По итогам 2025 года в Государственный бюджет Украины перечислено 716,1 млрд грн таможенных платежей, что на 124,4 млрд грн или на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Позитивная динамика роста таможенных поступлений в очередной раз демонстрирует закаленность и непоколебимость украинского бизнеса в сложных нынешних условиях", — подчеркивают в Гостаможслужбе.

Осенние показатели таможенных платежей

Напомним, что в ноябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 61,9 млрд грн таможенных платежей, что на 10,6 млрд грн больше, чем в ноябре прошлого года.

В октябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины направила в   государственного бюджета 67 млрд грн   таможенных платежей, что на 13 млрд. грн (24%) превышает показатель октября 2024 года.

А в сентябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило   66,7 млрд грн таможенных платежей, что на 14,35 млрд грн больше, чем в сентябре 2024 года. Это обеспечило рост поступлений на 27,4%.

Автор:
Татьяна Бессараб