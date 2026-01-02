Запланована подія 2

Митна служба досягла найвищого рівня надходжень до бюджету за весь час дії воєнного стану

Митниця перерахувала 75 млрд грн за грудень / Державна митна служба України

У грудні 2025 року Державна митна служба України перерахувала до бюджету 75 млрд грн митних платежів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Цей показник перевищив результати попереднього місяця (листопада) на 13,1 млрд грн, та став найвищим показником місячного рівня надходжень за весь час дії воєнного стану.

Підсумки 2025 року: зростання на 21%

Позитивна динаміка простежується не лише у грудні, а й протягом усього року.

Загалом за підсумками 2025 року до Державного бюджету України перераховано 716,1 млрд грн митних платежів, що на 124,4 млрд грн або на 21% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

"Позитивна динаміка зростання митних надходжень укотре демонструє загартованість та непохитність українського бізнесу в складних умовах сьогодення", — наголошують у Держмитслужбі.

Осінні показники митних платежів

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше, ніж у листопаді минулого року.

У жовтні 2025 року Державна митна служба України спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.

А у вересні 2025 року до державного бюджету України надійшло 66,7 млрд грн митних платежів, що на 14,35 млрд грн більше, ніж у вересні 2024 року. Це забезпечило зростання надходжень на 27,4%.

Автор:
Тетяна Бесараб