Импорт вдвое превысил экспорт: итоги товарооборота Украины за 2025 год
По результатам 12 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $125,1 млрд. Львиную долю этого показателя составил импорт, на который потратили $84,8 млрд, в то время как украинские экспортеры заработали для страны $40,3 млрд.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.
При этом налогооблагаемый импорт составил $64,3 млрд, что равно 76% от общих объемов импортируемых товаров.
Средняя налоговая нагрузка на каждый килограмм налогооблагаемого импорта за год составила 0,52 доллара.
География экспорта и импорта
Главным поставщиком товаров в Украину остается Китай с показателем 19,2 млрд. долларов. В тройку лидеров по импорту также вошли Польша и Германия.
Крупнейшие страны-импортеры:
- Китай - $19,2 млрд;
- Польша - $7,9 млрд;
- Германия - $6,6 млрд.
Крупнейшие страны-экспортеры:
- Польша - $5 млрд;
- Турция - $2,7 млрд;
- Германия - $2,4 млрд.
Структура импорта:
-
Машины, оборудование и транспорт - $34,1 млрд
- Поступления в бюджет: 207,8 млрд грн (29% всех таможенных платежей).
-
Продукция химической промышленности - $12,5 млрд.
- Поступления в бюджет: 97,8 млрд грн (14% всех таможенных платежей).
-
Топливно-энергетические товары - $10,5 млрд
- Поступления в бюджет: 214,8 млрд грн (30% всех таможенных платежей).
Наиболее экспортируемые товары:
- Продовольственные товары - $22,5 млрд
- Металлы и изделия из них - $4,7 млрд
- Машины, оборудование и транспорт - $3,6 млрд
За 12 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 1,53 млрд грн.
Напомним, что в ноябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 61,9 млрд грн таможенных платежей, что на 10,6 млрд грн больше, чем в ноябре прошлого года.