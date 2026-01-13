Запланована подія 2

Імпорт вдвічі перевищив експорт: підсумки товарообігу України за 2025 рік

товарообіг
Підсумки торгівлі України 2025 / Depositphotos

За результатами 12 місяців 2025 року товарообіг України склав $125,1 млрд. Левову частку цього показника становив імпорт, на який витратили $84,8 млрд, тоді як українські експортери заробили для країни $40,3 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

При цьому оподаткований імпорт склав $64,3 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Середнє податкове навантаження на кожен кілограм оподаткованого імпорту протягом року становило 0,52 долара.

Географія експорту та імпорту

Головним постачальником товарів в Україну залишається Китай із показником 19,2 млрд доларів. До трійки лідерів з імпорту також увійшли Польща та Німеччина. 

Найбільші країни-імпортери:

  • Китай — $19,2 млрд;
  • Польща — $7,9 млрд;
  • Німеччина — $6,6 млрд.

Найбільші країни-експортери:

  • Польща — $5 млрд;
  • Туреччина — $2,7 млрд;
  • Німеччина — $2,4 млрд.

Структура імпорту:

  • Машини, устаткування та транспорт$34,1 млрд
    • Надходження до бюджету: 207,8 млрд грн (29% від усіх митних платежів).
  • Продукція хімічної промисловості$12,5 млрд
    • Надходження до бюджету: 97,8 млрд грн (14% від усіх митних платежів).
  • Паливно-енергетичні товари$10,5 млрд
    • Надходження до бюджету: 214,8 млрд грн (30% від усіх митних платежів).

Найбільш експортовані товари:

  • Продовольчі товари$22,5 млрд
  • Метали та вироби з них$4,7 млрд
  • Машини, устаткування та транспорт$3,6 млрд

За 12 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,53 млрд грн.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше, ніж у листопаді минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб