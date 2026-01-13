- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Імпорт вдвічі перевищив експорт: підсумки товарообігу України за 2025 рік
За результатами 12 місяців 2025 року товарообіг України склав $125,1 млрд. Левову частку цього показника становив імпорт, на який витратили $84,8 млрд, тоді як українські експортери заробили для країни $40,3 млрд.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.
При цьому оподаткований імпорт склав $64,3 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Середнє податкове навантаження на кожен кілограм оподаткованого імпорту протягом року становило 0,52 долара.
Географія експорту та імпорту
Головним постачальником товарів в Україну залишається Китай із показником 19,2 млрд доларів. До трійки лідерів з імпорту також увійшли Польща та Німеччина.
Найбільші країни-імпортери:
- Китай — $19,2 млрд;
- Польща — $7,9 млрд;
- Німеччина — $6,6 млрд.
Найбільші країни-експортери:
- Польща — $5 млрд;
- Туреччина — $2,7 млрд;
- Німеччина — $2,4 млрд.
Структура імпорту:
-
Машини, устаткування та транспорт — $34,1 млрд
- Надходження до бюджету: 207,8 млрд грн (29% від усіх митних платежів).
-
Продукція хімічної промисловості — $12,5 млрд
- Надходження до бюджету: 97,8 млрд грн (14% від усіх митних платежів).
-
Паливно-енергетичні товари — $10,5 млрд
- Надходження до бюджету: 214,8 млрд грн (30% від усіх митних платежів).
Найбільш експортовані товари:
- Продовольчі товари — $22,5 млрд
- Метали та вироби з них — $4,7 млрд
- Машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд
За 12 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,53 млрд грн.
Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше, ніж у листопаді минулого року.