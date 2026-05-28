Власник TikTok створює власні процесори для інфраструктури штучного інтелекту

Китайський технологічний гігант ByteDance, який є материнською компанією популярної платформи коротких відео TikTok, розпочав розробку власних центральних процесорів. Таке рішення зумовлене стрімким зростанням інфраструктурних потреб для штучного інтелекту, суттєвим подорожчанням сторонніх чипів та тривалим дефіцитом на світовому ринку напівпровідників.

За словами інсайдерів, наразі галузь ШІ переходить до етапу "логічного висновку", коли готові моделі масово розгортаються для виконання складних агентних завдань. Це вимагає значно більшої потужності саме від центральних процесорів, які мають працювати в тандемі з графічними чипами від Nvidia.

Чому ByteDance відмовляється від Intel та AMD

Зараз ByteDance купує серверні процесори у американських гігантів Intel та AMD. Проте через колосальний попит ці компанії суттєво підвищили прайси — за останні місяці зростання цін порівняно з попередніми кварталами склало від 10% до 35%. Крім того, Intel уже попередила китайських клієнтів, що терміни поставок її серверних процесорів тепер можуть становити до шести місяців.

Головні деталі секретного проєкту ByteDance:

Сфера застосування: компанія планує розгортати процесори власного дизайну на підконтрольних серверах та в центрах обробки даних для внутрішніх операцій та масштабування продуктів на основі агентів (зокрема платформи Coze).

Вибір архітектури: інженери розробляють одночасно два варіанти мікросхем — один на базі архітектури Arm (належить SoftBank), а інший — на базі відкритого коду RISC-V. Це поширений захід безпеки серед ІТ-гігантів для тестування найкращого рішення перед початком дорогого масового виробництва.

Залучення партнерів: оскільки проєкт перебуває на ранній стадії, ByteDance залучила зовнішніх партнерів, які допоможуть не лише спроєктувати кремнієві кристали, але й забронювати під них обмежені виробничі потужності на дефіцитних ливарних заводах.

Створюючи власний кремній, власник TikTok іде шляхом інших світових лідерів — Google, Amazon та Microsoft, які вже розробляють кастомні процесори для зниження операційних витрат та максимальної адаптації заліза під конкретні алгоритми.

Нагадаємо, власник TikTok планує інвестувати до $70 млрд у закупівлю мільйонів чипів. ByteDance розглядає можливість радикального збільшення своїх капітальних витрат на закупівлю передового обладнання для навчання великих мовних моделей, щоб утримати лідерські позиції в індустрії генеративного штучного інтелекту та випередити західних конкурентів.