Власник TikTok планує інвестувати до $70 млрд у закупівлю мільйонів чіпів

ByteDance
ByteDance погодить збільшення бюджету на штучний інтелект / Depositphotos

Компанія ByteDance Ltd., відома як розробник платформи TikTok та один із лідерів у сфері штучного інтелекту, розглядає можливість радикального збільшення своїх капітальних витрат. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За інформацією обізнаних джерел, компанія планує подвоїти фінансування порівняно з минулим роком, щоб очолити китайський ринок ШІ та скласти серйозну конкуренцію провідним американським гравцям на міжнародній арені.

Рекордний бюджет

За словами джерел, пекінський гігант соціальних мереж наразі обговорює виділення близько 70 мільярдів доларів цього року на будівництво нових центрів обробки даних та розвиток іншої інфраструктури штучного інтелекту.

Значну частину цього масштабного бюджету компанія планує покрити за рахунок власного прибутку за 2025 рік, який склав приблизно 50 мільярдів доларів. Інсайдери поділилися цими даними на умовах анонімності, оскільки фінансова інформація є конфіденційною.

Наразі капітальні витрати на поточний рік прогнозуються в діапазоні від 400 до 500 мільярдів юанів, що еквівалентно 59 мільярдам доларів США.

При цьому за умови сприятливої економічної та бізнес-ситуації ByteDance обговорює можливість збільшення бюджету до 100 мільярдів доларів уже наступного року. Для порівняння, минулорічні капітальні витрати компанії становили близько 25 мільярдів доларів. Офіційні представники ByteDance наразі утрималися від коментарів.

Порівняння підходів США та Китаю

Стратегічні наміри розробника TikTok чітко підкреслюють різницю в підходах до розвитку штучного інтелекту між США та Китаєм.

Чотири найбільші американські технологічні компанії — Amazon, Alphabet, Microsoft та Meta — анонсували сукупні капітальні витрати на суму до 725 мільярдів доларів цього року для розбудови дата-центрів та створення нових ШІ-моделей.

Це становить у середньому близько 181 мільярда доларів на кожну компанію.

Натомість інші лідери китайського інтернет-ринку демонструють більшу стриманість. Наприклад, Tencent заявила про капітальні витрати на рівні 79,2 мільярда юанів за 2025 рік, а Alibaba виділила 126 мільярдів юанів за фінансовий рік, що завершився в березні.

ByteDance має суттєву перевагу, оскільки будівництво та обслуговування центрів обробки даних у Китаї коштує значно дешевше.

Це дозволяє ByteDance створювати аналогічні за потужністю об'єкти з меншими витратами, ніж у США. Також стало відомо про нещодавню угоду компанії щодо купівлі мільйонів чіпів Qualcomm Inc. для підтримки власних сервісів на базі ШІ-агентів.

Нагадаємо, компанія ByteDance розробляє власний ШІ-процесор SeedChip. Щоб не залежати від дефіцитних чипів Nvidia та санкцій США, компанія домовляється з Samsung про їхнє виробництво.

Автор:
Тетяна Бесараб