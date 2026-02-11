ByteDance кидає виклик Nvidia: навіщо власнику TikTok виробництво своїх чипів

Компанія ByteDance, власник TikTok, розробляє власний ШІ-процесор SeedChip. Щоб не залежати від дефіцитних чипів Nvidia та санкцій США, компанія домовляється з Samsung про їхнє виробництво.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Материнська компанія TikTok планує отримати перші зразки власних чипів уже до кінця березня 2026 року.

За даними джерел, ByteDance розраховує випустити щонайменше 100 тисяч чипів цього року, з перспективою масштабування виробництва до 350 тисяч штук.

Ключовим моментом переговорів із Samsung є не лише потужності для випуску процесорів, а й гарантований доступ до мікросхем пам'яті високої пропускної здатності, які зараз перебувають у гострому дефіциті на світовому ринку.

Великі інвестиції

За даними Reuters, ByteDance демонструє серйозність своїх намірів у сфері ШІ, виділивши цього року понад 160 мільярдів юанів ($22 млрд) на закупівлі, пов'язані з цією технологією.

Більше половини цієї суми піде на придбання топових рішень від Nvidia (зокрема моделі H200) та паралельний розвиток власної апаратної бази.

Хоча керівництво компанії визнає, що їхні моделі ШІ (такі як чат-бот Doubao) поки що відстають від лідерів на кшталт OpenAI, власні чипи мають стати фундаментом для трансформації відеосервісів, електронної комерції та хмарних послуг компанії.

Незалежність від Nvidia

Розробка власних ШІ-процесорів є глобальним трендом серед техгігантів — подібні проєкти вже мають Google, Amazon та Microsoft.

Однак для ByteDance це питання не лише економічної ефективності, а й виживання. Їм це потрібно, щоб зменшити залежність від лідера ринку Nvidia.

Експортний контроль США обмежує доступ китайських компаній до передових американських технологій, змушуючи їх наздоганяти конкурентів усередині Китаю.

На цьому полі ByteDance вже змагається з Alibaba та Baidu, які раніше представили власні ШІ-рішення Zhenwu та Kunlunxin.

Раніше Трамп заявляв, що більшість передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн.

Перед цим адміністрація Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін.