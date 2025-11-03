Blackwell під забороною: Трамп обмежує доступ Китаю до передових чипів Nvidia

Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість найбільш передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Трамп прямо заявив, що лише клієнти зі США повинні мати доступ до топових чипів серії Blackwell, які пропонує Nvidia — найдорожча компанія у світі за ринковою капіталізацією.

"Найсучасніші, ми не дозволимо нікому, окрім Сполучених Штатів, отримати їх", – сказав Трамп в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на каналі CBS.

Як зазначає Reuters, такі коментарі свідчать про те, що адміністрація Трампа може запровадити жорсткіші обмеження на експорт передових американських чипів ШІ, ніж передбачалося раніше.

Водночас залишається відкритим питання щодо менш потужних версій чипів Blackwell, які можуть бути призначені для китайського ринку.

Трамп заявив CBS, що не дозволить продаж найсучасніших процесорів Blackwell китайським компаніям, але не виключив можливості отримання ними зменшеної версії чипа. "Ми дозволимо їм мати справу з Nvidia, але не щодо найсучасніших", – уточнив він.

Позиція Nvidia

Проте заява Трампа йде всупереч із нещодавніми експортними планами. Лише минулої п'ятниці Nvidia оголосила, що поставить понад 260 000 чипів Blackwell Південній Кореї та її найбільшим компаніям, включаючи Samsung Electronics.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан минулого тижня повідомив, що компанія наразі не зверталася до США за експортними ліцензіями на китайський ринок. "Вони [Пекін] чітко дали зрозуміти, що не хочуть, щоб Nvidia була там зараз", — пояснив Хуан, наголосивши, що доступ до Китаю необхідний для фінансування досліджень і розробок у США.

Нагадаємо, Китай закликав компанії, зокрема державні, уникати використання чипів H20 від Nvidia.

Перед цим адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін.