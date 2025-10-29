Nvidia має всі шанси стати першою компанією з капіталізацією у $5 трлн: що вплинуло на результат

Корпорація Nvidia наближається до статусу першої компанії з ринковою капіталізацією у $5 трильйонів. Серія угод, ініційованих її генеральним директором Дженсеном Хуангом, продовжує підживлювати глобальний бум штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Акції компанії зросли на 3,5% на передринкових торгах, після того, як генеральний директор корпорації повідомив про отримання замовлень на $500 млрд на AI-чипи. Це закріплює позицію Nvidia як найбільшої компанії у світі. Наразі лише Microsoft та Apple (оцінка яких становить близько $4 трлн) можуть зрівнятися з її розміром.

"Ринкова капіталізація в $5 трильйонів була б немислимою кілька років тому, особливо досягнута так швидко", — зауважив Кіт Лернер, головний інвестиційний директор Truist Advisory Services. Він підкреслив, що ринок демонструє глибоку віру в трансформаційний потенціал штучного інтелекту.

Зростання акцій Nvidia, яке цього року вже становить близько 50%, відбувається на тлі важливих подій, включаючи заплановану зустріч щодо ключового чіпа Blackwell між Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Внесок Nvidia у загальне зростання індексу S&P 500 цього року вже становить майже п'яту частину.

Нещодавно на заході GTC у Вашингтоні компанія презентувала нову систему для квантових комп'ютерів, оголосила про розширення партнерства з Uber Technologies та підготувала нові контракти на постачання чіпів ШІ великим південнокорейським компаніям, таким як Samsung Electronics та Hyundai Motor.

Стрімкий зліт Nvidia відображає її центральну роль на фондовому ринку США. Наразі техногігант формує 8,3% індексу S&P 500.

Більшість аналітиків Волл-стріт дали акціям рейтинг "купувати". Середня цільова ціна складає $223,68, що передбачає подальше зростання на 11%.

Незважаючи на успіх, деякі аналітики попереджають про можливе уповільнення темпів зростання. Ден Ай, головний інвестиційний директор Fort Pitt Capital Group, зазначає, що конкуренція з боку Advanced Micro Devices та Broadcom, а також розробки Китаєм власних чіпів ШІ, можуть кинути виклик Nvidia.

"Nvidia наразі займає понад 90% частки ринку, і ця частка, ймовірніше, зменшиться, ніж зросте. Рента прибутку, ймовірно, з часом знизиться", — сказав він.

Нагадаємо, на початку липня акції виробника чіпів Nvidia зросли на 2%, вивівши ринкову капіталізацію компанії за межі $4 трильйонів. Вона стала першою компанією, яка коли-небудь досягла такої ринкової вартості.