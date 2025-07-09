Новий рекорд: Nvidia стала першою компанією у світі з капіталізацією $4 трлн

Акції виробника чіпів Nvidia зросли на 2%, вивівши ринкову капіталізацію компанії за межі $4 трильйонів. Вона стала першою компанією, яка коли-небудь досягла такої ринкової вартості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Інвестори почали скуповувати акції технологічного гіганта, що випускає прискорювачі для систем штучного інтелекту.

Це перший в історії гравець, який досяг такого результату. Тепер це найдорожча компанія у світі, яка обігнала Microsoft і Apple, яким вдалося взяти планку в $3 трлн ще раніше. Microsoft також є одним із найбільших і найважливіших клієнтів Nvidia.

Рушійна сила буму ШІ

Nvidia, заснована в Каліфорнії у 1993 році, демонструє стрімке зростання: 2 трильйони доларів капіталізації у лютому 2024 року та понад 3 трильйони вже у червні.

Цей успіх тісно пов'язаний зі зростаючим попитом на апаратне забезпечення та чіпи для штучного інтелекту, який спостерігається з кінця 2022 року, коли був запущений ChatGPT.

Компанія здобула беззаперечне лідерство у виробництві графічних процесорів. , що забезпечують функціонування сучасних великих мовних моделей. Зростання попиту призвело до зростання акцій гіганта з виробництва чіпів більш ніж у п‘ятнадцять разів за останні п’ять років. Акції зросли більш ніж на 15% за останній місяць і на 22% з початку року.

Зростання попри виклики

Зростання акцій Nvidia спостерігалося навіть на тлі геополітичної напруженості та обмежень на експорт чіпів до Китаю. Компанія минулого місяця заявила, що через нові обмеження на продаж її чіпів H20, розроблених для Китаю, вона втратить 8 мільярдів доларів доходу.

Клуб трильйонерів

На поточний момент ринкову капіталізацію понад $1 трлн мають такі технологічні компанії: Microsoft ($3,756 трлн), Apple ($3,137 трлн), Amazon ($2,369 трлн), Alphabet ($2,151 трлн), Meta ($1,842 трлн), Broadcom ($1,304 трлн) і TSMC ($1,199 трлн). Ринкова капіталізація Tesla, яку традиційно зараховують до "клубу трильйонерів", зараз становить $961,89 млрд.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року акції Nvidia зросли до рекордного рівня, завдяки чому компанія досягла ринкової капіталізації понад 3,6 трильйона доларів США і випередила Apple, ставши найдорожчою корпорацією світу.