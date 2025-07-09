Новый рекорд: Nvidia стала первой компанией в мире с капитализацией $4 трлн

Акции производителя чипов Nvidia выросли на 2%, выведя рыночную капитализацию компании за пределы $4 триллионов. Она стала первой компанией, когда-либо достигшей такой рыночной стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Инвесторы начали скупать акции технологического гиганта, выпускаемого ускорителями для систем искусственного интеллекта.

Это первый в истории игрок, достигший такого результата. Теперь это самая дорогая компания в мире, обогнавшая Microsoft и Apple, которым удалось взять планку в $3 трлн еще раньше. Microsoft также является одним из самых крупных и важнейших клиентов Nvidia.

Движущая сила бума ИИ

Nvidia, основанная в Калифорнии в 1993 году, демонстрирует стремительный рост: 2 триллиона долларов капитализации в феврале 2024 года и более 3 триллионов уже в июне.

Этот успех тесно связан с растущим спросом на аппаратное обеспечение и чипы искусственного интеллекта, который наблюдается с конца 2022 года, когда был запущен ChatGPT.

Компания приобрела безоговорочное лидерство в производстве графических процессоров, обеспечивающих функционирование современных крупных языковых моделей.

Рост, несмотря на вызовы

Рост акций Nvidia наблюдался даже на фоне геополитической напряженности и ограничений на экспорт чипов в Китай. Компания в прошлом месяце заявила, что из-за новых ограничений на продажу ее чипов H20, разработанных для Китая, она потеряет 8 миллиардов долларов дохода.

Клуб триллионеров

На текущий момент рыночную капитализацию свыше $1 трлн имеют следующие технологические компании: Microsoft ($3,756 трлн), Apple ($3,137 трлн), Amazon ($2,369 трлн), Alphabet ($2,151 трлн), Meta ($1,843 трлн) и Meta ($1,842 трлн) TSMC ($1,199 трлн). Рыночная капитализация Tesla, которую традиционно относят к "клубу триллионеров", сейчас составляет $961,89 млрд.

Напомним, в ноябре 2024 года акции Nvidia выросли до рекордного уровня, благодаря чему компания достигла рыночной капитализации более 3,6 триллиона долларов США и опередила Apple, став самой дорогой корпорацией мира.