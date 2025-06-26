Nvidia обошла Microsoft и Apple и стала самой дорогой компанией мира

Акции производителя микросхем Nvidia добились нового исторического максимума в среду, продолжая стремительный рост компании-лидера в производстве чипов для искусственного интеллекта. Ценные бумаги выросли на 4,3% до 154,31 доллара за акцию, преодолев предыдущий рекорд, установленный в январе этого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Благодаря дневному росту рыночная капитализация Nvidia составила около 3,77 триллиона долларов, что позволило ей опередить Microsoft Corp. с показателем 3,66 триллиона долларов и стать крупнейшей компанией мира по капитализации.

Нынешний рекорд является лишь последней вехой в поразительном росте компании.

Катализатором последнего роста стали недавние финансовые отчеты Nvidia, продемонстрировавшие стабильный рост и положительные перспективы, несмотря на ограничение продаж передовых полупроводников в Китае.

Ключевые клиенты компании – Microsoft, Meta Platforms, Alphabet и Amazon, которые обеспечивают более 40% дохода Nvidia, продолжают агрессивно инвестировать в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Вloomberg отмечает, что компания, которая была малоизвестна еще несколько лет назад, сегодня стала символом бума искусственного интеллекта и, возможно, важнейшей акцией на Уолл-стрит.

Несмотря на стремительный рост, эксперты считают акции Nvidia до сих пор привлекательными для инвестиций. Ценные бумаги торгуются по цене, которая в 31,5 раза превышает ожидаемую 12-месячную прибыль — это ниже 10-летнего среднего показателя компании.

Коэффициент PEG акции составляет около 0,9, что является самым низким показателем среди компаний "Великолепной семерки". Около 90% аналитиков, за которыми следит Bloomberg, рекомендуют покупать акции Nvidia.

Согласно данным Bank of America, Nvidia принадлежит только 74% фондов, занимающих длинные позиции. Это меньше, чем у Amazon, Apple и Microsoft (91%), что может свидетельствовать о потенциале дополнительных покупок в ближайшие недели.

Акции торгуются на 12% ниже средней целевой цены аналитиков, что указывает на ожидание продолжения положительного тренда.

Напомним, в ноябре 2024 года акции Nvidia выросли до рекордного уровня, благодаря чему компания достигла рыночной капитализации более 3,6 триллиона долларов США и опередила Apple, став самой дорогой корпорацией мира.