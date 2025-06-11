Nvidia объединяется с Mistral AI для развития ИИ-инфраструктуры в Европе

Компания Nvidia объявила о стратегическом сотрудничестве с французским стартапом Mistral AI в целях укрепления инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Хуанг подчеркнул, что в ближайшие два года вычислительные мощности Европы в сфере ИИ вырастут в десять раз, и на континенте появится более 20 «фабрик искусственного интеллекта». Некоторые из новых центров обработки данных будут иметь мощность более 1 гигаватт и могут стать самыми большими в мире.

В рамках партнерства с Mistral AI Nvidia поможет создать локальную облачную инфраструктуру для запуска и обслуживания ШИ-моделей. Новый сервис под названием Mistral Compute будет работать на 18000 чипах нового поколения Grace Blackwell от Nvidia. Сначала его развернут во французском Эссоне с последующим масштабированием на другие регионы Европы.

Хуанг подчеркнул, что одной из главных проблем Европы является отставание в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Несмотря на множество талантов и стартапов, в частности в Великобритании, недостаток соответствующей инфраструктуры тормозит конкурентоспособность региона на глобальном уровне.

"Единственное, чего не хватает, — это инфраструктуры", — отметил Дион Гаррис, директор Nvidia по центрам обработки данных. По его словам, компания уже сотрудничает с 1,5 миллионами разработчиков, 9600 компаниями и 7000 стартапами по всей Европе.

Кроме Mistral AI Nvidia реализует проекты с другими игроками на рынке: в Великобритании тысячи ее чипов будут использовать Nebius Group NV и Nscale Global Holdings Ltd., а новое оборудование также внедряют в Италии и Армении.

В Германии Nvidia объявила о создании первого в мире промышленного облака ИИ, которое будет включать 10 000 графических процессоров и будет применяться для моделирования в промышленности — от разработки роботов до аэродинамических труб.

Также Nvidia расширяет доступ к своим ресурсам через сервис Lepton, помогающий стартапам и разработчикам получить необходимое вычислительное оборудование. К инициативе уже присоединились AWS, Mistral и другие компании, связанные с Amazon.com.

Отдельно компания сообщила, что автомобили, оборудованные ее чипами и программным обеспечением, уже появляются на дорогах. Среди них – Mercedes-Benz CLA, а также будущие модели Volvo и Jaguar, которые будут работать на платформе Nvidia Drive.

Напомним, компания Nvidia презентовала два новых персональных суперкомпьютера с искусственным интеллектом – DGX Spark и DGX Station. Они построены на базе платформы Nvidia Grace Blackwell и предназначены для разработчиков, исследователей и инженеров, работающих с генеративным ИИ и обработкой обширных данных.