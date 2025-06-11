Nvidia об’єднується з Mistral AI для розвитку ШІ-інфраструктури в Європі

Компанія Nvidia оголосила про стратегічну співпрацю з французьким стартапом Mistral AI з метою зміцнення інфраструктури штучного інтелекту в Європі.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Хуанг наголосив, що упродовж найближчих двох років обчислювальні потужності Європи у сфері ШІ зростуть удесятеро, і на континенті з’явиться понад 20 «фабрик штучного інтелекту». Деякі з нових центрів обробки даних матимуть потужність понад 1 гігават і можуть стати найбільшими у світі.

В межах партнерства з Mistral AI Nvidia допоможе створити локальну хмарну інфраструктуру для запуску та обслуговування ШІ-моделей. Новий сервіс під назвою Mistral Compute буде працювати на 18 000 чіпах нового покоління Grace Blackwell від Nvidia. Спочатку його розгорнуть у французькому Ессонні, з подальшим масштабуванням на інші регіони Європи.

Хуанг підкреслив, що однією з головних проблем для Європи є відставання у розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Попри велику кількість талантів і стартапів, зокрема у Великій Британії, нестача відповідної інфраструктури гальмує конкурентоспроможність регіону на глобальному рівні.

"Єдине, чого бракує, — це інфраструктури", — зазначив Діон Гарріс, директор Nvidia з питань центрів обробки даних. За його словами, компанія вже співпрацює з 1,5 мільйонами розробників, 9 600 компаніями та 7 000 стартапами по всій Європі.

Окрім Mistral AI, Nvidia реалізує проєкти з іншими гравцями на ринку: у Великій Британії тисячі її чіпів використовуватимуть Nebius Group NV та Nscale Global Holdings Ltd., а нове обладнання також впроваджують в Італії та Вірменії.

У Німеччині Nvidia оголосила про створення першої у світі промислової хмари ШІ, яка включатиме 10 000 графічних процесорів і застосовуватиметься для моделювання у промисловості — від розробки роботів до аеродинамічних труб.

Також Nvidia розширює доступ до своїх ресурсів через сервіс Lepton, який допомагає стартапам і розробникам отримати необхідне обчислювальне обладнання. До ініціативи вже приєдналися AWS, Mistral та інші компанії, пов’язані з Amazon.com.

Окремо компанія повідомила, що автомобілі, обладнані її чіпами та програмним забезпеченням, вже з’являються на дорогах. Серед них — Mercedes-Benz CLA, а також майбутні моделі Volvo та Jaguar, які працюватимуть на платформі Nvidia Drive.

Нагадаємо, компанія Nvidia презентувала два нові персональні суперкомп’ютери зі штучним інтелектом – DGX Spark та DGX Station. Вони побудовані на базі платформи Nvidia Grace Blackwell і призначені для розробників, дослідників та інженерів, які працюють із генеративним ШІ та обробкою великих даних.