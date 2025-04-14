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Nvidia планує створити у США інфраструктуру ШІ вартістю до 500 мілрд доларів

мікросхема
Nvidia планує створити в США інфраструктуру ШІ. Фото: nvidia

Технологічний гігант Nvidia планує створити в США інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) вартістю до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у партнерстві з іншими компаніями, включаючи тайванську TSMC.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про виробництво чипів штучного інтелекту Blackwell на заводі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co в Арізоні. За інформацією Nvidia, завод у Фініксі, а також заводи з виробництва суперкомп'ютерів, почнуть нарощувати потужності протягом наступних 12-15 місяців.

Цей крок ставить гіганта з виробництва мікросхем для штучного інтелекту в один ряд із групою технологічних компаній, які пообіцяли повернути виробництво в США на тлі загрози високих мит з боку президента Дональда Трампа.

"Розвиток американського виробництва допомагає нам краще задовольняти неймовірно зростаючий попит на ШІ-чипи та суперкомп'ютери, зміцнює наш ланцюжок поставок і підвищує нашу стійкість", — сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан.

У компанії зазначили, що виробництво ШІ-чипів та суперкомп'ютерів у США створить сотні тисяч робочих місць у найближчі десятиліття. Поки що більшість її процесорів випускаються на Тайвані.

У березні Хуан заявив, що Nvidia не бачить короткострокового впливу мита Трампа, але в довгостроковій перспективі перенесе виробництво в США, не вказавши конкретних термінів.

Нагадаємо, компанія Nvidia презентувала два нові персональні суперкомп’ютери зі штучним інтелектом – DGX Spark та DGX Station. Вони побудовані на базі платформи Nvidia Grace Blackwell і призначені для розробників, дослідників та інженерів, які працюють із генеративним ШІ та обробкою великих даних.

Автор:
Тетяна Ковальчук