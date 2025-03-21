Французька компанія з виробництва квантових комп'ютерів Pasqal об’єднується з Nvidia

Французький стартап в області квантових комп'ютерів Pasqal стане партнером гіганта з виробництва чіпів Nvidia. Завдяки цьому клієнти Pasqal отримають доступ до більшої кількості інструментів для розробки квантових додатків.

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Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву гендиректора стартапу.

За словами представників Pasqal, компанія підключить свої квантові обчислювальні блоки та хмарну платформу до платформи Nvidia з відкритим кодом під назвою CUDA-Q.

"Наша співпраця з Nvidia дозволить нам запропонувати затребуваний інтерфейс і модель програмування для високопродуктивних обчислень і ширшого квантового співтовариства, а зрештою прискорити розробку квантових додатків", — заявив генеральний директор Pasqal Луїк Генрієт.

Компанія Pasqal, стверджує, що на сьогоднішній день їй вдалося залучити фінансування на суму понад 140 мільйонів євро (151,8 мільйона доларів США).

Що відомо про Pasqal?

Заснована у 2019 році як відгалуження Institut d'Optique, компанія Pasqal виникла з новаторських досліджень у галузі квантових обчислень на основі нейтральних атомів під керівництвом піонера квантової фізики Олена Аспекта. Наразі є провідною у галузі квантових технологій — компанія швидко просунулися у розробці практичних квантових процесорів із використанням власної архітектури нейтральних атомів. Pasqal співпрацює з лідерами у галузі фінансів, енергетики та виробництва для вирішення складних обчислювальних завдань, які раніше вважалися нездійсненними за допомогою класичних обчислювальних систем.

Нагадаємо, компанія Nvidia презентувала два нові персональні суперкомп’ютери зі штучним інтелектом – DGX Spark та DGX Station. Вони побудовані на базі платформи Nvidia Grace Blackwell і призначені для розробників, дослідників та інженерів, які працюють із генеративним ШІ та обробкою великих даних.