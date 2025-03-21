Французская компания по производству квантовых компьютеров Pasqal объединяется с Nvidia

Французский стартап в области квантовых компьютеров Pasqal станет партнером гиганта по производству чипов Nvidia. Благодаря этому клиенты Pasqal получат доступ к большему числу инструментов для разработки квантовых приложений.

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Об этом сообщает агентство R euters, ссылаясь на заявление гендиректора стартапа.

По словам представителей Pasqal, компания подключит свои квантовые вычислительные блоки и облачную платформу к платформе Nvidia с открытым кодом под названием CUDA-Q.

"Наше сотрудничество с Nvidia позволит нам предложить востребованный интерфейс и модель программирования для высокопроизводительных вычислений и более широкого квантового сообщества, а в конечном итоге ускорить разработку квантовых приложений", — заявил генеральный директор Pasqal Луик Генриет.

Компания Pasqal утверждает, что на сегодняшний день ей удалось привлечь финансирование на сумму более 140 миллионов евро (151,8 миллиона долларов США).

Что известно о Pasqal?

Основанная в 2019 году как ответвление Institut d'Optique, компания Pasqal возникла из новаторских исследований в области квантовых вычислений на основе нейтральных атомов под руководством пионера квантовой физики Елена Аспекта. В настоящее время ведущая в области квантовых технологий — компания быстро продвинулась в разработке практических квантовых процессоров с использованием собственной архитектуры нейтральных атомов. Pasqal сотрудничает с лидерами в области финансов, энергетики и производства для решения сложных вычислительных задач, ранее считавшихся невыполнимыми с помощью классических вычислительных систем.

Напомним, компания Nvidia презентовала два новых персональных суперкомпьютера с искусственным интеллектом – DGX. Spark и DGX Station . Они построены на базе платформы Nvidia Grace Blackwell и предназначены для разработчиков, исследователей и инженеров, работающих с генеративным ИИ и обработкой обширных данных.