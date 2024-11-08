Повлияла победа Трампа: Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире

Акции производителя микросхем Nvidia выросли до рекордного уровня, благодаря чему компания достигла рыночной капитализации более 3,6 триллиона долларов США и опередила Apple, став самой дорогой корпорацией в мире.

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Об этом пишет Reuters.

Рекордный рост цен на акции произошел после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что вызвало волну оптимизма среди инвесторов из-за возможных налоговых снижений и дерегуляционных инициатив, связанных с новой администрацией.

Рост акций Nvidia на 2,2% вывел ее на новый максимум и достигнув рыночной капитализации 3,65 триллиона долларов. Этим она опередила Apple, чья капитализация составила 3,44 триллиона долларов.

После этого всплеска Nvidia теперь превышает общую стоимость Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group и Netflix.

Аналитики прогнозируют значительное увеличение доходов Nvidia в четвертом квартале, ожидая на 80% рост до 32,9 миллиарда долларов. Вложения компании в разработку мощных вычислительных чипов для искусственного интеллекта и других технологических решений сделали ее ключевым игроком в области развивающихся технологий, таких как искусственный интеллект и обработка данных.

В то же время капитализация Microsoft, одного из основных конкурентов Nvidia на рынке, достигла 3,16 триллиона долларов, но ее акции также выросли на 1,25%, демонстрируя устойчивый рост интереса к высокотехнологичным гигантам.

Напомним, ранее в этом году Nvidia ненадолго превосходила Apple, но сохранить лидерство компании удалось только сейчас. Тогда Nvidia выросли на 3,5%, рыночная стоимость компании составила около 3,34 триллиона долларов.