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Повлияла победа Трампа: Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире
Акции производителя микросхем Nvidia выросли до рекордного уровня, благодаря чему компания достигла рыночной капитализации более 3,6 триллиона долларов США и опередила Apple, став самой дорогой корпорацией в мире.
Об этом пишет Reuters.
Рекордный рост цен на акции произошел после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что вызвало волну оптимизма среди инвесторов из-за возможных налоговых снижений и дерегуляционных инициатив, связанных с новой администрацией.
Рост акций Nvidia на 2,2% вывел ее на новый максимум и достигнув рыночной капитализации 3,65 триллиона долларов. Этим она опередила Apple, чья капитализация составила 3,44 триллиона долларов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
После этого всплеска Nvidia теперь превышает общую стоимость Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group и Netflix.
Аналитики прогнозируют значительное увеличение доходов Nvidia в четвертом квартале, ожидая на 80% рост до 32,9 миллиарда долларов. Вложения компании в разработку мощных вычислительных чипов для искусственного интеллекта и других технологических решений сделали ее ключевым игроком в области развивающихся технологий, таких как искусственный интеллект и обработка данных.
В то же время капитализация Microsoft, одного из основных конкурентов Nvidia на рынке, достигла 3,16 триллиона долларов, но ее акции также выросли на 1,25%, демонстрируя устойчивый рост интереса к высокотехнологичным гигантам.
Напомним, ранее в этом году Nvidia ненадолго превосходила Apple, но сохранить лидерство компании удалось только сейчас. Тогда Nvidia выросли на 3,5%, рыночная стоимость компании составила около 3,34 триллиона долларов.