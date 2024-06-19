Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple

Акции американской компании Nvidia во вторник выросли на 3,5%, увеличив рыночную стоимость до примерно 3,34 триллиона долларов, и производитель чипов стал самой дорогой компанией мира, опередив Microsoft и Apple.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Nvidia стала самой дорогой компанией в мире после ошеломляющего роста ее акций, подчеркивающей огромную роль, которую инвесторы ожидают от искусственного интеллекта в мировой экономике в ближайшие годы.

Во вторник акции Nvidia выросли на 3,5%, рыночная стоимость компании составила около 3,34 триллиона долларов. Это позволило производителю полупроводников обогнать Microsoft и Applе.

Рост рыночной стоимости Nvidia был обусловлен спросом на ее чипы, которые используются в сфере искусственного интеллекта. В этом году акции компании выросли более чем на 170%.

Как пишет издание, огромные прибыли и рост энтузиазма инвесторов относительно искусственного интеллекта помогли Nvidia лишь за 96 дней увеличить рыночную стоимость с 2 триллионов долларов до 3 триллионов долларов.

По данным Bespoke Investment Group, Microsoft потребовалось 945 дней, чтобы подняться с $2 трлн до $3 трлн, в то время как Apple потребовалось 1044 дня.

В настоящее время доходы Nvidia поддерживают курс ее акций. За последний квартал выручка выросла более чем в три раза до 26 миллиардов долларов, а чистая прибыль подскочила в семь раз до 14,9 миллиарда долларов.

Ожидается, что доход за текущий финансовый год удвоится до 120 млрд долларов, а затем вырастет еще на 33% в 2026 финансовом году до 160 млрд долларов.

Как сообщалось, 6 июня компания Nvidia достигла рекордной стоимости своего капитала, превысив отметку в $3 триллиона и опередив компанию Apple.

NVIDIA планирует ежегодно выпускать новый чип для искусственного интеллекта

Чтобы продолжить получать высокие доходы, компания планирует выпускать новые чипы для ИИ каждый год, пишет The Verge.

До этого времени Nvidia разрабатывала новую архитектуру примерно каждые два года, представляя Ampere в 2020 году, Hopper в 2022 году и Blackwell в 2024 году.

Чип Hopper, известный как H100, стал любимцем индустрии AI, тогда как B200, базирующийся на архитектуре Blackwell, также приобрел известность. Эти архитектуры используются не только в AI, но и игровых и графических процессорах для создателей.

Следующий чип Rubin появится в 2025 году. Кроме того, Nvidia также ускорит производство других видов чипов, чтобы соответствовать заданной частоте.

Напомним, что в прошлом году, после того как администрация президента США Джо Байдена объявила о новых ограничениях на экспорт передовых чипов в Китай, под которые попали и чипы компании Nvidia, ее акции упали на 4,7%.