Акции Nvidia упали, поскольку США ограничили экспорт чипов в Китай

Администрация Байдена объявила о новых ограничениях на экспорт передовых чипов в Китай. Эти ограничения направлены на то, чтобы закрыть лазейки, ставшие очевидными после того, как США объявили об ограничении экспорта микросхем в октябре прошлого года.

Об этом сообщает BBC.

Эти ограничения были разработаны, чтобы помешать китайским военным импортировать передовые полупроводники или оборудование.

Сообщается, что под ограничения попали и чипы американской компании Nvidia. Ее акции упали на 4,7%, а санкции также ударили по Advanced Micro Devices и Intel.

В заявлении Nvidia заявила, что новые экспортные ограничения заблокируют продажи двух высококачественных чипов искусственного интеллекта, которые она создала для китайского рынка – A800 и H800. Также будет заблокирован и один из игровых чипов.

Хотя ограничения также влияют на других производителей чипов, аналитики считают, что наиболее пострадает именно Nvidia, поскольку на Китай приходится до 25% ее доходов от продаж микросхем.

Издание пишет, что американские производители микросхем возмущены такими мерами и считают их "слишком широкими" и рискующими нанести вред производителям полупроводников США, поскольку они побуждают зарубежных клиентов искать в другом месте.

США ввели ряд мер контроля за экспортом технологий производства чипов в Китай из-за опасений того, что они могут быть использованы для производства чипов для военных целей.

В то же время Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

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