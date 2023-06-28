США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает введение новых ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Отмечается, что причиной возможных новых ограничений является опасение в Соединенных Штатах, что КНР может использовать ШИ-чипы от Nvidia и других компаний для разработки оружия и хакерских атак.

В отчете говорится, что Министерство торговли прекратит поставки чипов, производимых Nvidia и другими компаниями, клиентам в Китае уже в июле.

Nvidia, Micron и AMD являются одними из американских производителей микросхем, попавших под перекрестный огонь между Китаем и администрацией Байдена.

В сентябре Nvidia заявила, что официальные лица США попросили компанию прекратить экспорт двух лучших вычислительных чипов для работы с искусственным интеллектом в Китай.

Несколько месяцев спустя Nvidia под руководством Дженсена Хуанга заявила, что предложит новый усовершенствованный чип под названием A800 в Китае, чтобы соответствовать правилам экспортного контроля.

Но новые ограничения, рассматриваемые департаментом, запретят продажу даже микросхем A800 без специальной экспортной лицензии США, добавляется в отчете.

На фоне этих новостей акции компании Nvidia упали более чем на 2%, а акции Advanced Micro Devices упали примерно на 1,5%.

Ранее США попросили Южная Корея не восполняет нехватку микрочипов на китайском рынке в случае введения Пекином санкций против американских производителей полупроводников.

США ввели ряд мер контроля за экспортом технологий производства чипов в Китай из-за опасений того, что они могут быть использованы для производства чипов для военных целей.

В то же время Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

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