США розглядають нові обмеження на експорт чіпів для штучного інтелекту до Китаю

Адміністрація президента США Джо Байдена обдумує запровадження нових обмежень на експорт чіпів для штучного інтелекту (ШІ) до Китаю.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

Зазначається, що причиною можливих нових обмежень є побоювання у Сполучених Штатах, що КНР може використовувати ШІ-чіпи від Nvidia та інших компаній для розробки зброї та здійснення хакерських атак.

У звіті йдеться, що Міністерство торгівлі припинить поставки чіпів, вироблених Nvidia та іншими компаніями, клієнтам у Китаї вже в липні.

Nvidia, Micron і AMD є одними з американських виробників мікросхем, які потрапили під перехресний вогонь між Китаєм і адміністрацією Байдена.

У вересні Nvidia заявила, що офіційні особи США попросили компанію припинити експорт двох найкращих обчислювальних чіпів для роботи зі штучним інтелектом до Китаю.

Кілька місяців потому Nvidia під керівництвом Дженсена Хуанга заявила, що запропонує новий вдосконалений чіп під назвою A800 у Китаї, щоб відповідати правилам експортного контролю.

Але нові обмеження, які розглядає департамент, заборонять продаж навіть мікросхем A800 без спеціальної експортної ліцензії США, додається у звіті.

На тлі цих новин, акції компанії Nvidia впали більш ніж на 2%, а акції Advanced Micro Devices впали приблизно на 1,5%.

Раніше США попросили Південну Корею не заповнювати нестачу мікрочіпів на китайському ринку у випадку введення Пекіном санкцій проти американських виробників напівпровідників.

США запровадили низку заходів контролю за експортом технологій виробництва чіпів до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва чіпів для військових цілей.

Водночас Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

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