США закликають Південну Корею не заповнювати нестачу мікрочипів на китайському ринку

США попросили Південну Корею не заповнювати нестачу мікрочипів на китайському ринку у випадку введення Пекіном санкцій проти американських виробників напівпровідників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Китай оголосив про перевірку на кібербезпеку продукції американської компанії Micron, яка постачає в країну мікрочіпи та схеми. У разі виявлення загроз у Пекіні погрожують ввести проти неї санкції.

Наразі виробник мікросхем заявив, що співпрацює з урядом Китаю, і його операції в країні відбуваються нормально.

Але про всяк випадок Вашингтон попросив Сеул закликати Samsung Electronics і SK Hynix утриматися від збільшення продажів власних мікросхем до Китаю, якщо продукцію компанії Micron буде заборонено.

Як зауважує видання, ця новина з’явилася напередодні візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до СШАдля зустрічі на вищому рівні з президентом Джо Байденом.

Поїздка Юна 24-29 квітня стане першим державним візитом до США лідера Південної Кореї з 2011 року та відзначатиме 70-ту річницю альянсу країн.

У Білому домі заявили, що адміністрації Байдена та Юна доклали зусиль для координації інвестицій у напівпровідниковий сектор, захисту критичних технологій та вирішення проблеми економічного примусу.

США запровадили низку заходів контролю за експортом технологій виробництва чіпів до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва чіпів для військових цілей.

Адміністрація Байдена внесла в чорний список ряд найбільших китайських фірм, що займаються виробництвом мікросхем, у тому числі конкурента Micron Yangtze Memory Technologies Co Ltd.

У свою чергу Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

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