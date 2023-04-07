Samsung значно скоротить виробництво мікросхем: в чому причина

Компанія Samsung Electronics Co Ltd заявила в п’ятницю, що зробить значне скорочення виробництва мікросхем, щоб побороти різкий глобальний спад попиту на напівпровідники.

Скорочення випуску чіпів відбулося після того, як прибуток компанії Samsung в першому кварталі знизився на 96%, повідомляє Reuters.

У звіті про прибутки та збитки Samsung оцінила, що її операційний прибуток знизився до 455,5 мільйонів доларів у січні-березні з 14,12 трильйонів вон роком раніше. Це був найнижчий прибуток за 14 років.

У Samsung заявили, що попит на чіпи різко впав через слабку світову економіку та сповільнення покупок клієнтів, оскільки вони зосереджені на використанні своїх запасів.

Samsung не розголошує розмір запланованого скорочення виробництва.

Незважаючи на скорочення короткострокового виробництва, у компанії повідомили, що все ще роблять довгострокові інвестиції в інфраструктуру та дослідження, щоб забезпечити необхідні чисті приміщення для виробництва мікросхем і розширити свою технологічну лідерство.

Раніше зазначалося, що Samsung Electronics планував інвестувати 230 мільярдів доларів протягом наступних 20 років у розвиток національної індустрії мікросхем у рамках південнокорейської урядової програми.