Samsung інвестує 230 мільярдів доларів у виробництво чипів у Південній Кореї

Південнокорейський технологічний гігант Samsung Electronics планує інвестувати 230 мільярдів доларів протягом наступних 20 років у розвиток національної індустрії мікросхем у рамках південнокорейської урядової програми.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що проект Samsung вартістю близько 300 трильйонів вон є частиною інвестиційного плану приватного сектора вартістю 550 трильйонів вон, оприлюдненого урядом Південної Кореї.

Стратегія Сеула спрямована на розширення податкових пільг і підтримку для підвищення конкурентоспроможності високотехнологічних секторів, включаючи чипи, дисплеї та акумулятори.

Ці плани з’явилися в той момент, коли інші країни вживають заходів для підтримки внутрішньої індустрії мікросхем, включаючи Сполучені Штати, які пропонують мільярди доларів субсидій для виробників мікросхем.

«Поле економічної битви, яке нещодавно почалося з чипів, розширилося... країни надають масштабні субсидії та податкову підтримку», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль.

Він додав, що влада повинна підтримувати приватні інвестиції та забезпечити податкову підтримку.

Додаткові виробничі потужності Samsung включатимуть п’ять заводів по виробництву мікросхем і залучення до 150 виробників матеріалів, деталей і обладнання, виробників безфабричних чипів і організацій з дослідження і розробки напівпровідників поблизу Сеула.

Окрім інвестицій приватного сектору, уряд виділить 25 трильйонів вон протягом п’яти років на дослідження та розробки стратегічних технологій, таких як штучний інтелект.

Також він забезпечить близько 360 мільярдів вон на розробку упаковки чипів і близько 100 мільярдів вон на інфраструктуру електроенергії та водопостачання цього року для промислових комплексів.

Як зазначає видання, Південна Корея, де розташовані два найбільших у світі виробники чипів Samsung Electronics і SK Hynix Inc прагне покращити стабільність ланцюга постачання, щоб стати головним гравцем у галузі мікросхем, де зараз домінують виробники з Тайваня.

У свою чергу Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чипами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.