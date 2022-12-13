Китай готує пакет фінансової підтримки своєї напівпровідникової галузі на $143 млрд

Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Пекін планує запустити один із найбільших пакетів фіскальних стимулів протягом 5 років, переважно у вигляді субсидій та податкових кредитів для активізації виробництва напівпровідників та науково-дослідницької діяльності в країні.

"Як і очікували аналітики, це сигналізує про більш прямий підхід Китаю до формування майбутнього галузі, яка стала геополітичною гарячою кнопкою через стрімкий попит на чіпи і яку Пекін вважає наріжним каменем своєї технологічної могутності", - пише видання.

План може бути реалізований уже в першому кварталі наступного року.

За словами джерел видання, більша частина фінансової допомоги буде використана для субсидування закупівель вітчизняного напівпровідникового обладнання китайськими фірмами, заводами з виробництва напівпровідників або фабриками.

Такі компанії матимуть право на 20% субсидії від вартості закупівель.

План фінансової підтримки з’явився після того, як у жовтні Міністерство торгівлі США прийняло широкий набір правил, які можуть заборонити доступ дослідницьких лабораторій і комерційних центрів обробки даних до передових чіпів ШІ, серед інших обмежень.

Зазначається, що президент США Джо Байден в серпні підписав знаковий законопроект про надання $52,7 млрд у вигляді грантів для американського виробництва напівпровідників і досліджень, а також податкового кредиту для заводів з виробництва мікросхем, який оцінюється в $24 млрд.

Нагадаємо, що країна-агресор РФ зіткнулася з нехваткою мікрочіпів та схем для військового обладнання у зв'язку з західними санкціями , тому в рази збільшує імпорт побутової техніки з Казахстану та Вірменії, щоб поповнити запаси запчастин.