Китай готовит пакет финансовой поддержки своей полупроводниковой отрасли на $143 млрд

Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Пекин планирует запустить один из крупнейших пакетов фискальных стимулов в течение 5 лет, преимущественно посредством субсидий и налоговых кредитов для активизации производства полупроводников и научно-исследовательской деятельности в стране.

"Как и ожидали аналитики, это сигнализирует о более прямом подходе Китая к формированию будущего отрасли, ставшей геополитической горячей кнопкой из-за стремительного спроса на чипы и которую Пекин считает краеугольным камнем своего технологического могущества", - пишет издание.

План может быть реализован уже в первом квартале следующего года.

По словам источников издания, большая часть финансовой помощи будет использована для субсидирования закупок отечественного полупроводникового оборудования китайскими фирмами, заводами по производству полупроводников или фабриками.

Такие компании получат право на 20% субсидии от стоимости закупок.

План финансовой поддержки появился после того, как в октябре Министерство торговли США приняло широкий набор правил, которые могут запретить доступ исследовательских лабораторий и коммерческих центров обработки данных в передовые чипы ИИ, среди прочих ограничений.

Отмечается, что президент США Джо Байден в августе подписал знаковый законопроект о предоставлении $52,7 млрд в виде грантов для американского производства полупроводников и исследований, а также налогового кредита для заводов по производству микросхем, оцениваемого в $24 млрд.

Напомним, что страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем для военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы восполнить запасы запчастей.