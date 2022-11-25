Какие иностранные компании помогают направлять российские ракеты на Украину

Россия продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Там напомнили, что за последние две недели Украина подверглась самым масштабным обстрелам за весь период полномасштабной войны. 15 ноября Россия выпустила по украинским городам и селам около 100 ракет. Из-за массированных обстрелов жители Киева, Харькова, Житомира, Львова, Тернополя, Ровно, Хмельницкого и многих других населенных пунктов частично или полностью остались без света и воды.

23 ноября украинские силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет и пять дронов-камикадзе, выпущенных российскими войсками по Украине. Несмотря на это, Россия все же нанесла ущерб энергетической и гражданской инфраструктуре. Большинство украинских городов были обесточены. Российские ракеты попали в три многоэтажных дома, погибли 10 человек.

"Русские ракеты не достигают целей без четких координат, определяющих навигационные системы. Для управления ракет Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что в российской навигационной системе есть слабое место – ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями.

"В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей. Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинский гражданский. и энергетическую инфраструктуру", - отмечают в разведке.

По данным ведомства, ряд иностранных компаний до сих пор продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Британия).

"Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31", - отмечают в ГУР МО.

В разведке подчеркивают, что без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий.

"Иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы со всех своих устройств", - отмечают в ГУР МО.

Ранее в разведке сообщили, что новые данные, собранные из сбитых в Украине иранских беспилотников, свидетельствуют о том, что большинство частей БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках.