США планують посилити обмеження на експорт мікрочипів до Китаю, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір посилити обмеження на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю, щоб перешкодити розвитку передової індустрії мікросхем у країні.

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Про це пише Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що уряд проінформував компанії США про свій подальший план.Білий дім також повідомив їм, що хоче оголосити про обмеження вже наступного місяця.

Очікується, що нові правила можуть збільшити вдвічі кількість механізмів, які вимагають спеціальних ліцензій на експорт. У такий спосіб США планують створити перешкоди для таких китайських виробників обладнання, як Applied Materials Inc.

За даними джерел видання, США планує координувати свої дії щодо подальших обмежень на експорт мікрочипів з Нідерландами та Японією, які є ключовими країнами з виробництва мікросхем.

Одне з джерел стверджує, що США не пом'якшать обмеження, навіть якщо ці дві країни вирішать запровадити слабкіші обмеження.

Наразі ліцензій на експорт до Китаю потребують близько 17 видів обладнання з США. Це число, за словами китайських клієнтів, має подвоїтися.

Також цього тижня влада Нідерландів заявила, що планує ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю, обґрунтовуючи це захистом національної безпеки.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що Китай виступає проти обмежень, вважаючи це втручанням у економічні та торговельні відносини.

Наприкінці минулого року США запровадили низку експортних обмежень проти Китаю, у тому числі заборону на постачання деяких напівпровідникових мікросхем, які виробляють у будь-якій точці світу на американському устаткуванні.

У свою чергу Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.