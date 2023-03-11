США планируют усилить ограничения на экспорт микрочипов в Китай, - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, чтобы воспрепятствовать развитию передовой индустрии микросхем в стране.

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Об этом пишет Bloomberg.

Источники издания отмечают, что правительство проинформировало компании США о своем дальнейшем плане. Белый дом также сообщил им, что хочет объявить об ограничении уже в следующем месяце.

Ожидается, что новые правила могут увеличить вдвое количество механизмов, требующих специальных лицензий на экспорт. Таким образом, США планируют создать препятствия для таких китайских производителей оборудования, как Applied Materials Inc.

По данным источников издания, США планирует координировать свои действия по дальнейшим ограничениям на экспорт микрочипов из Нидерландов и Японии, которые являются ключевыми странами по производству микросхем.

Один из источников утверждает, что США не смягчат ограничения, даже если эти две страны решат ввести более слабые ограничения.

В настоящее время лицензии на экспорт в Китай нуждаются около 17 видов оборудования из США. Это число, по словам китайских клиентов, должно удвоиться.

Также на этой неделе власти Нидерландов заявили, что планируют ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай, обосновывая это защитой национальной безопасности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что Китай выступает против ограничений, считая это вмешательством в экономические и торговые отношения.

В конце прошлого года США ввели ряд экспортных ограничений против Китая, в том числе запрет на поставку некоторых полупроводниковых микросхем, производимых в любой точке мира на американском оборудовании.

В свою очередь, Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.