Samsung инвестирует 230 миллиардов долларов в производство чипов в Южной Корее

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics планирует инвестировать 230 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет в развитие национальной промышленности микросхем в рамках южнокорейской правительственной программы.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что проект Samsung стоимостью около 300 триллионов вон является частью инвестиционного плана частного сектора стоимостью 550 триллионов вон, обнародованного правительством Южной Кореи.

Стратегия Сеула направлена на расширение налоговых льгот и поддержку повышения конкурентоспособности высокотехнологичных секторов, включая чипы, дисплеи и аккумуляторы.

Эти планы появились в тот момент, когда другие страны принимают меры для поддержки внутренней индустрии микросхем, включая США, где предлагают миллиарды долларов субсидий для производителей микросхем.

«Недавно начавшееся с чипов поле экономического сражения расширилось... страны оказывают масштабные субсидии и налоговую поддержку», — сказал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль.

Он добавил, что власти должны поддерживать частные инвестиции и обеспечить налоговую поддержку.

Дополнительные производственные мощности Samsung будут включать пять заводов по производству микросхем и привлечение до 150 производителей материалов, деталей и оборудования, производителей бесфабричных чипов и организаций по исследованию и разработке полупроводников вблизи Сеула.

Кроме инвестиций частного сектора, правительство выделит 25 триллионов в течение пяти лет на исследования и разработки стратегических технологий, таких как искусственный интеллект.

Также он обеспечит около 360 миллиардов вон на разработку упаковки чипов и около 100 миллиардов вон на инфраструктуру электроэнергии и водоснабжения в этом году для промышленных комплексов.

Как отмечает издание, Южная Корея, где расположены два крупнейших в мире производителя чипов Samsung Electronics и SK Hynix Inc стремится улучшить стабильность цепи поставки, чтобы стать главным игроком в области микросхем, где сейчас доминируют производители из Тайваня.

В свою очередь, Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.