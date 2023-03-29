Дефіцит чіпів в США загрожує збоєм поставок зброї Україні

Дефіцит чіпів та мікросхем спровокував ряд проблем у США, однією з яких є неможливість наростити базу військової промисловості. Компанії, які виробляють військову зброю, наприклад ракети Javelin і Stinger, очікують коли оборонна промисловість отримає напівпровідники та інші електронні компоненти, які важко знайти.

Це може спровокувати нову хвилю зривів у ланцюжках поставок зброї до країн-партнерів, а також порушити виробництво та підвищити витрати, пише Reuters.

"Будь-який загальний дефіцит напівпровідників вплине на оборонну сферу США", — сказав Бред Мартін, директор Інституту ланцюга постачання національної безпеки Rand Corp.

Дефіцит чіпів і мікросхем виник у 2020 році, коли світ зіткнувся з пандемією та вимушеною диджиталізацією всіх сфер життя. Тоді попит на електроніку значно зріс. Через це виробникам знадобилася велика кількість чипів.

У 2020 році на ринок поставили майже на 13% більше ПК, ніж у 2019-му., а у 2021 році зростання становило 18,2%.

Світові компінії вважають, що дефіцит напівпровідників закінчиться нескоро, тому в атмосфері підвищення цін на електроніку світ проведе не один рік. Тим паче, що напругу на ринку техніки підігрівають інші фактори.

США допомагають Україні протистояти російському вторгненню з самого початку, надсилаючь зброю. У березні Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги на 350 млн доларів.