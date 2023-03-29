Дефицит чипов в США грозит сбоем поставок оружия Украине

Дефицит чипов и микросхем спровоцировал ряд проблем в США, одной из которых невозможность нарастить базу военной промышленности. Компании, производящие военное оружие, например ракеты Javelin и Stinger, ожидают, когда оборонная промышленность получит полупроводники и другие электронные компоненты, которые трудно найти.

Это может спровоцировать новую волну срывов в цепочках поставок оружия в страны-партнеры, а также нарушить производство и повысить расходы, пишет Reuters.

"Любой общий дефицит полупроводников повлияет на оборонную сферу США", - сказал Брэд Мартин, директор Института цепи поставок национальной безопасности Rand Corp.

Дефицит чипов и микросхем возник в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией и вынужденной диджитализацией всех сфер жизни. Тогда спрос на электронику значительно вырос. Поэтому производителям понадобилось большое количество чипов.

В 2020 году на рынок поставили почти на 13% больше ПК, чем в 2019-м, а в 2021 году рост составил 18,2%.

Мировые компании считают, что дефицит полупроводников закончится нескоро, поэтому в атмосфере повышения цен на электронику мир проведет не один год. Тем более что напряжение на рынке техники подогревают другие факторы.

США помогают Украине противостоять российскому вторжению с самого начала, присылая оружие. В марте США выделили для Украины новый пакет помощи на 350 млн долларов.