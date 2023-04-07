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Samsung значительно сократит производство микросхем: в чем причина
Компания Samsung Electronics Co Ltd заявила в пятницу, что сделает значительное сокращение производства микросхем, чтобы побороть резкий глобальный спад спроса на полупроводники.
Сокращение выпуска чипов произошло после того, как прибыль компании Samsung в первом квартале снизилась на 96%, сообщает Reuters.
В отчете о прибылях и убытках Samsung оценила, что ее операционная прибыль снизилась до 455,5 миллионов долларов в январе-марте с 14,12 триллионов вон годом ранее. Это была самая низкая прибыль за 14 лет.
В Samsung заявили, что спрос на чипы резко упал из-за слабой мировой экономики и замедления покупок клиентов, поскольку они сосредоточены на использовании своих запасов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Samsung не разглашает размер запланированного сокращения производства.
Несмотря на сокращение краткосрочного производства, компании сообщили, что все еще делают долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и исследования, чтобы обеспечить необходимые чистые помещения для производства микросхем и расширить свое технологическое лидерство.
Ранее отмечалось, что Samsung Electronics планировал инвестировать 230 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет в развитие национальной промышленности микросхем в рамках южнокорейской правительственной программы.