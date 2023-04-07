Samsung значительно сократит производство микросхем: в чем причина

Компания Samsung Electronics Co Ltd заявила в пятницу, что сделает значительное сокращение производства микросхем, чтобы побороть резкий глобальный спад спроса на полупроводники.

Сокращение выпуска чипов произошло после того, как прибыль компании Samsung в первом квартале снизилась на 96%, сообщает Reuters.

В отчете о прибылях и убытках Samsung оценила, что ее операционная прибыль снизилась до 455,5 миллионов долларов в январе-марте с 14,12 триллионов вон годом ранее. Это была самая низкая прибыль за 14 лет.

В Samsung заявили, что спрос на чипы резко упал из-за слабой мировой экономики и замедления покупок клиентов, поскольку они сосредоточены на использовании своих запасов.

Samsung не разглашает размер запланированного сокращения производства.

Несмотря на сокращение краткосрочного производства, компании сообщили, что все еще делают долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и исследования, чтобы обеспечить необходимые чистые помещения для производства микросхем и расширить свое технологическое лидерство.

Ранее отмечалось, что Samsung Electronics планировал инвестировать 230 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет в развитие национальной промышленности микросхем в рамках южнокорейской правительственной программы.