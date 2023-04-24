США призывают Южную Корею не восполнять нехватку микрочипов на китайском рынке

США попросили Южную Корею не восполнять нехватку микрочипов на китайском рынке в случае введения Пекином санкций против американских производителей полупроводников.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Китай объявил о проверке на кибербезопасность продукции американской компании Micron, которая поставляет в страну микрочипы и схемы. В случае обнаружения угроз в Пекине планируют ввести против нее санкции.

В настоящее время производитель микросхем заявил, что сотрудничает с правительством Китая, и его операции в стране проходят нормально.

Но на всякий случай Вашингтон попросил Сеул призвать Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж собственных микросхем в Китай, если продукция компании Micron будет запрещена.

Как отмечает издание, эта новость появилась накануне визита президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в США для встречи на высшем уровне с президентом Джо Байденом.

Поездка Юна 24-29 апреля станет первым государственным визитом в США лидера Южной Кореи с 2011 года и отметит 70-летие альянса стран.

В Белом доме заявили, что администрации Байдена и Юна приложили усилия для координации инвестиций в полупроводниковый сектор, защиты критических технологий и решения проблемы экономического принуждения.

США ввели ряд мер контроля за экспортом технологий производства чипов в Китай из-за опасений того, что они могут быть использованы для производства чипов для военных целей.

Администрация Байдена внесла в черный список ряд крупнейших китайских фирм, занимающихся производством микросхем, включая конкурента Micron Yangtze Memory Technologies Co Ltd.

В свою очередь, Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

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