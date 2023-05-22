В Китаї деяким компаніям заборонили купувати мікросхеми американського виробника

Регулятор кіберпростору Китаю (CAC) заявив, що продукти американського виробника чіпів Micron Technology Inc нібито не пройшли перевірку безпеки мережі, тому операторам ключової інфраструктури заборонили купувати мікросхеми у компанії.

Про це повідомила пресслужба управління.

"Ці проблеми можуть поставити під загрозу ланцюжок постачання критично важливої інформаційної інфраструктури Китаю та загрожувати національній безпеці", — заявив регулятор.

Рішення може поширюватися на сектори, починаючи від телекомунікацій до транспорту та фінансів, адже до критичної інфраструктури можуть віднести широке коло об'єктів.

Micron повідомила, що отримала повідомлення від CAC про завершення перевірки продукції компанії, що продається в Китаї. Компанія має намір продовжити дискусію з китайською владою.

Зауважимо, що у відкритому доступі CAC не надала подробиць про виявлені ризики та про те, на які саме продукти Micron вплине рішення регулятора.

Нагадаємо, раніше США запровадили низку заходів контролю за експортом технологій виробництва чіпів до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва чіпів для військових цілей.

Водночас Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.