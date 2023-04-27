Попит на напівпровідники у світі почав знижуватися

Виробники чіпового обладнання попереджають про падіння попиту на світову електроніку після того, як замовлення скоротилися в першому кварталі, через зростаючу економічну невизначеність у всьому світі.

Виробники напівпровідників зіткнулися із зменшенням замовлень від деяких клієнтів на ринку чіпів, оскільки зростання процентних ставок і стрімка інфляція погіршують настрої споживачів, пише Вloomberg.

У звітах виробників, яке використовується для виробництва чіпів, необхідних для всього, починаючи від смартфонів і закінчуючи медичним обладнанням, є свідчення про те, що ця тенденція може зберегтися.

Попит на ринку пам’яті впав у першому кварталі та, як очікується, залишиться на низькому рівні в 2023 році, заявив головний виконавчий директор ASM International NV Бенджамін Лог у звіті про прибутки компанії у вівторок після ринку.

Голландський виробник стружкових інструментів знизив свій прогноз доходу на друге півріччя, заявивши, що продажі можуть впасти на 10% або більше в період порівняно з січнем-червнем. За даними ASM International, у 2023 році витрати на обладнання для виробництва пластин скоротяться на високий відсоток підлітків.

Попит китайських клієнтів BE Semiconductor Industries NV залишався низьким у минулому кварталі, становлячи близько 27% від загального доходу фірми, повідомила компанія в середу. Замовлення скоротилися на 21% за цей період порівняно з попереднім кварталом через падіння попиту на масові обчислення та програми гібридного зв’язку.

ASML Holding NV, найдорожча технологічна компанія Європи, відкрила сезон прибутків минулого тижня, попередивши про зниження щодо попиту з різних сегментів кінцевого ринку. Хоча заборгованість ASML становить 38,9 мільярда євро (42,9 мільярда доларів), обсяг бронювань у першому кварталі впав на 46% до 3,75 мільярда євро порівняно з роком раніше, що викликає занепокоєння щодо його довгострокових перспектив.

Раніше в цьому місяці найбільший клієнт ASML, компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., другий квартал поспіль не досягла оцінки прибутку. Texas Instruments Inc. у вівторок дала невтішний прогноз продажів на поточний квартал.

У середу акції ASM International впали на 13%, що стало найбільшим падінням з березня 2020 року. Акції інших виробників мікросхем також здешевилися.