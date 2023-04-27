Спрос на полупроводники в мире начал снижаться

Производители чипового оборудования предупреждают о падении спроса на мировую электронику после того, как заказы сократились в первом квартале из-за растущей экономической неопределенности во всем мире.

Производители полупроводников столкнулись с уменьшением заказов от некоторых клиентов на рынке чипов, поскольку рост процентных ставок и стремительная инфляция усугубляют настроения потребителей, пишет Вloomberg.

В отчетах производителей, которое используется для производства чипов, необходимых для всего, начиная от смартфонов и заканчивая медицинским оборудованием, свидетельствуют о том, что эта тенденция может сохраниться.

Спрос на рынке памяти упал в первом квартале и, как ожидается, останется на низком уровне в 2023 году, заявил главный исполнительный директор ASM International NV Бенджамин Лог в отчете о прибылях компании во вторник после рынка.

Голландский производитель стружечных инструментов снизил свой прогноз дохода на второе полугодие, заявив, что продажи могут упасть на 10% или больше в период по сравнению с январем-июнем. По данным ASM International, в 2023 году затраты на оборудование для производства пластин сократятся на высокий процент подростков.

Спрос китайских клиентов BE Semiconductor Industries NV оставался низким в прошлом квартале, составив около 27% от общего дохода фирмы, сообщила компания в среду. Заказы сократились на 21% за этот период по сравнению с предыдущим кварталом из-за падения спроса на массовые вычисления и программы гибридной связи.

ASML Holding NV, самая дорогая технологическая компания Европы, открыла сезон доходов на прошлой неделе, предупредив о снижении спроса с разных сегментов конечного рынка. Хотя задолженность ASML составляет 38,9 миллиарда евро (42,9 миллиарда долларов), объем бронирований в первом квартале упал на 46% до 3,75 миллиарда евро по сравнению с годом ранее, что вызывает беспокойство по поводу его долгосрочных перспектив.

Ранее в этом месяце крупнейший клиент ASML, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., второй квартал подряд не добилась оценки прибыли. Texas Instruments Inc. во вторник дала нелестный прогноз продаж на текущий квартал.

В среду акции ASM International упали на 13%, что стало самым большим падением с марта 2020 года. Акции других производителей микросхем тоже удешевились.