Германия планирует ограничить экспорт в Китай химикатов для чипов

Правительство Германии рассматривает идею об ограничении экспорта в Китай химикатов, которые используются в производстве полупроводников. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Германия ведет переговоры об ограничении экспорта химикатов в Китай, поскольку Берлин пытается усилить экономическую прочность и снизить зависимость от Китая.

Как сообщает агентство источник, предложение ограничить экспорт пока находится на ранней стадии, впрочем, в правительстве видят такие действия частью пакета мер, чтобы ограничить доступ Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых чипов.

В случае реализации идеи немецкие компании, такие как Merck KGaA и BASF SE, ограничат продажу некоторых своих полупроводниковых химических веществ в Китае.

Самый легкий способ ограничить экспорт химикатов – добавить их в список товаров двойного использования – таких, которые могут использовать не только в гражданской промышленности, но и военной.

Журналисты напоминают, что отношения между Европой и Китаем ухудшились, особенно после того, как президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о безграничной дружбе за несколько недель до того, как Москва вторглась в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек тесно сотрудничают в вопросе ограничения торговли с Китаем с европейскими союзниками и США, настаивающими на глобальной блокаде доступа Китая к ключевым технологиям, включая полупроводники.

Ранее США попросили Южную Корею не восполнять нехватку микрочипов на китайском рынке в случае введения Пекином санкций против американских полупроизводителей.

США ввели ряд мер контроля за экспортом технологий производства чипов в Китай из-за опасений того, что они могут быть использованы для производства чипов для военных целей.

В то же время Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

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