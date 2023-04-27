Німеччина планує обмежити експорт до Китаю хімікатів для чіпів

Уряд Німеччини розглядає ідею про обмеження експорту до Китаю хімікатів, які використовують у виробництві напівпровідників. По це повідомило інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Німеччина веде переговори про обмеження експорту хімікатів до Китаю, оскільки Берлін намагається посилити економічну міцність і зменшити залежність від Китаю.

Як повідомляє агентство джерело, пропозиція обмежити експорт поки що перебуває на ранній стадії, втім в уряді вбачають такі дії частиною пакету заходів, щоб обмежити доступ Китаю до товарів і послуг, які потрібні для виробництва передових чипів.

У разі реалізації ідеї німецькі компанії, такі як Merck KGaA і BASF SE, обмежать продаж деяких своїх напівпровідникових хімічних речовин Китаю.

Найлегший спосіб обмежити експорт хімікатів – додати їх до списку товарів подвійного використання - таких, які можуть використовувати не лише в цивільній промисловості, але і військовій.

Журналісти нагадують, що відносини між Європою та Китаєм погіршилися, особливо після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін оголосили про “безмежну” дружбу за кілька тижнів до того, як Москва вторглася в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр економіки Роберт Хабек тісно співпрацюють у питанні омеження торгівлі з Китаєм з європейськими союзниками та США, які наполягають на глобальній блокаді доступу Китаю до ключових технологій, включаючи напівпровідники.

Раніше США попросили Південну Корею не заповнювати нестачу мікрочіпів на китайському ринку у випадку введення Пекіном санкцій проти американських виробників напівпровідників.

США запровадили низку заходів контролю за експортом технологій виробництва чіпів до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва чіпів для військових цілей.

Водночас Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

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