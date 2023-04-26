Зеленський провів переговори з Сі Цзіньпіном: про що домовились

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів переговори телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"У мене була довга і змістовна телефонна розмова з президентом Сі Цзіньпіном. Вважаю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин", - прокоментував голова держави.

Інформацію підтвердила також китайська сторона. Генеральний директор інформаційного департаменту МЗС КНР Хуа Чуньїн у Twitter розповіла, які головні тези озвучив Сі Цзиньпін.

За результатами переговорів сторони домовилися, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання ситуації в Україні". Лідер Китаю зазначив, що КНР вже відправляла кілька партій гуманітарної допомоги і продовжуватиме це робити.

Позиція Китаю у питанні війни Росії проти України

Щодо війни, яку китайська сторона назвала "українською кризою", то лідер КНР сказав, що "завжди стоїть на боці миру". Його основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам.

"Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною. Обидві сторони повинні продовжувати традиції взаємної поваги та щирості, а також розвивати стратегічне партнерство між Китаєм і Україною", - цитує МЗС Цзиньпіна.

Під час розмови з Президентом України лідер Китаю зазначив, що вважає діалог і переговори – "єдиним життєздатним шляхом просування вперед".

Офіс Президента України наразі не повідомляв подробиць щодо того, які теми підіймав Зеленський під час діалогу з китайським колегою. Водночас керівник ОП вже назвав перемовини "важливим діалогом".

Нагадаємо, у березні 2023 року Зеленський запрошував Сі Цзіньпіна в гості. Тоді на відповідь щодо цього пресслужба зовнішньополітичного відомства Китаю висловилося невизначено.

В ОП пояснювали, що в організації розмови президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна є певні складнощі.

Раніше Цзіньпін здійснив візит до РФ. За словами аналітиків, після цього китайський лідер не висловив прямої підтримки війни президента Росії Володимира Путіна, але не став заявляти і про її припинення.