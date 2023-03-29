Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в гості, але китайське МЗС не знає, чи він приїде

На відповідь щодо запрошення лідера Китаю пресслужба зовнішньополітичного відомства висловилося невизначено.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на брифінг речниці МЗС КНР Мао Нін.

Зовнішньополітичне відомство КНР не володіє інформацією про можливу зустріч.

"Китай у питанні України підтримує комунікацію з усіма сторонами, включаючи Україну. Стосовно поставленого питання, у нас немає інформації, яку ми могли б надати", - заявила речниця китайського МЗС, коментуючи запрошення Зеленським лідера Китаю відвідати Україну.

Вона не сказала нічого про можливість візиту Сі чи ймовірність переговорів глав України й Китаю в іншому форматі.

Раніше Володимир Зеленський надіслав запрошення Сі Цзіньпіну відвідати Україну, підкреслюючи, що більше року між главами держав не було контактів.