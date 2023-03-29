Зеленский пригласил Си Цзиньпина в гости, но китайский МИД не знает, приедет ли он.

В ответ на приглашение лидера Китая пресс-служба внешнеполитического ведомства высказалась неопределенно.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин.

Внешнеполитическое ведомство КНР не владеет информацией о возможной встрече.

"Китай в вопросе Украины поддерживает коммуникацию со всеми сторонами, включая Украину. Относительно поставленного вопроса у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить", - заявила пресс-секретарь китайского МИД, комментируя приглашение Зеленским лидера Китая посетить Украину.

Она не сказала ничего о возможности визита Си или вероятности переговоров глав Украины и Китая в другом формате.

Ранее Владимир Зеленский направил приглашение Си Цзиньпину посетить Украину, подчеркивая, что больше года между главами государств не было контактов.