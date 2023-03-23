Си Цзиньпин отказался покупать больше российского газа: не хочет зависеть от РФ

Отсутствие прогресса в крупных энергетических соглашениях после двухдневных переговоров в Москве показывает, что глава КНР Си Цзиньпин воздержался от предложения об увеличении объемов закупок российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что отсутствие прогресса в любых крупных энергетических соглашениях или в других сферах экономического сотрудничества показало некоторое колебание со стороны Китая относительно слишком тесного сотрудничества с Россией.

Си хочет избежать более строгих экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике Китая, а также держать Россию на стороне партнера, который может противостоять США и их союзникам.

"План Си состоит в том, чтобы найти баланс: Китай хочет, чтобы Россия выжила, но не хочет, чтобы его считали полностью поддерживающим Россию. Проблема состоит в том, что когда развернется война, если Россия окажется в невыгодном положении и потребует экономической и военной поддержки Китая, чтобы выжить, что будет делать Китай? Тогда Китаю придется сделать больший выбор", — сказал Дуншу Лю, доцент университета Гонконга.

Как пишет Bloomberg, усиление асимметрии в экономических отношениях было очевидно в заявлениях по энергетике. Путин пообещал поставлять не менее 98 миллиардов кубометров газа в год в Китай до 2030 года. Хотя это более чем в шесть раз больше, чем он продавал Китаю в прошлом году по трубопроводу, это все равно гораздо меньше того, что Россия поставляла в Европу на своем пике.

Но Си не дал Путину четкого согласия или даже намека на минимальный прогресс в строительстве газопровода "Сила Сибири 2", который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-уйгурским автономным районом на западе Китая.

После переговоров Путин заявил, что обсуждался новый трубопровод, который пройдет в Китай через Монголию, и согласованы почти все параметры соглашения. Но общие заявления были гораздо менее явными.

Как пишет издание, правительство Си обеспокоено диверсификацией поставок энергоносителей, что позволяет Китаю "не повторять европейские ошибки в чрезмерной зависимости от России".

"Если Россия не сделает очень выгодное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, спровоцированного карантином", – подчеркнул старший аналитик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.

Отметим, в настоящее время Китай активно покупает нефть из РФ. Поскольку российская нефть попала под санкции и в Китае ее раскупали с большими скидками, Россия опередила Саудовскую Аравию, став самым крупным поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года.